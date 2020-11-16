Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Çukurca'da, Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldığı belirtildi. Taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi. Şehidin ailesine acı haber verildi Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte geldikleri ilçeye bağlı Söğütlügöl köyündeki anne Fatma, baba Salim ve şehidin eşi Hatice Topuksuz'a acı haberi verdi. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da baba evine gelerek taziyede bulundu. Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık bir bebeği olduğu belirtildi. AA

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