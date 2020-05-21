İstanbul’daki Taksim Eğitim Araştırması Hastanesi’nden bazı sağlık çalışanları, koronavirüsü salgını sürecinde yaşadıkları hak kayıplarını protesto etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık çalışanları, çalıştıkları hastanenin önünde toplanarak eylem yaptı. Çalışanlar, “Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler”, “İş ve ücret güvencesi sağlansın”, “Ek ödeme adaletsizliğini kabul etmiyoruz”, “Geceleri ağır şartlarda çalışıyorum” yazılı dövizler taşıdı. Sokaktan geçen bazı vatandaşların alkışlayarak eyleme destek vermesi dikkat çekti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Şehir Hastanesi ve İbn-i Sina Hastanesi’nde görev yapan SES üyesi sağlık personeli, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Biz sadâka değil, insanca yaşayacak kadar ücret istiyoruz” sloganları attı.

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