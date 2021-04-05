Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Montrö Bildirisi’ni Kanal İstanbul projesine yönelik bir tehdit olarak nitelendirdiği ve karşı çıkanları suçladığı açıklamasına İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç cevap verdi.

Yüzgeç, “Bakan Kurum`un sözleri kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Biz Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı Yasanın yüklediği misyon gereği, mesleğin halk yararına ve genel menfaatlerin gözetilerek yürütülmesi sorumluluğunu almış bir Kurumuz. Toplum yararını gözetmek bizler için sadece meslekî-örgütsel değil aynı zamanda vicdanî ve ahlâkî bir sorumluluktur. Bakan Kurum bizleri dev projelerine ‘takoz’ koymakla suçluyor! Bizler projeleri devliğine veya cüceliğine göre değil, faydasına veya zararına göre değerlendiririz.(...) Bizim terazimizin ibresi her zaman bilim ve ülke yararını gösterir. Bizler haklı çıkmaktan usandık, fakat iktidar sahipleri haksız ithamlarından usanmadılar” dedi.

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