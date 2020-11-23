Halk, hukuk devleti istiyor

Türkiye uzmanı Walter Posch, “Türkiye halkı, hangi siyasÎ akım, ideoloji olursa olsun, artık bir hukuk devleti istiyor” dedi.

Türkiye uzmanı Walter Posch, Türkiye yeraltı dünyasının Avrupa’ya uzanan güç mücadelesi, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditleri ve ona arka çıkan MHP lideri Bahçeli’nin hamleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Posh, Çakıcı’nın tehditlerini, “Bir siyasetçiyi tehdit etmek adi bir suçtur. Eğer hani gerçekten de Çakıcı’nın serbest bırakılmasında ve bu olanlardan daha büyük bir master plan varsa, o vakit maziye dayanan böyle bir plan da suya düşmüş demektir. Çünkü o zamanlar artık tarihte kaldı. Ne yapacaklar? Suikast mı yapacaklar? CHP ana muhalefet olarak ‘aman korktuk’ diye korkup sinecek mi? Türkiye çok değişti. Türkiye’de demokrasi ve insan haklarında eksiklikler var bu açık. Ama bütün Türkiye halkı, hangi siyasi akım, ideoloji olursa olsun, artık bir hukuk devleti istiyor. Bu bir olgunlaşma süreci, eski dönem artık kapandı” sözleriyle değerlendirdi.

Kendi kendini yok ediyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Bahçeli’nin tehditkar sözlerine yönelik Posch, “Ne kadar ciddî olup olmadığını bilmesek de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı ve pozitif bir çıkış yaparak, yeni bir üslup mesajı verdiği bir süreçte, MHP’den çok eski, 70’li yılları andıran üslûpla çok olumsuz, tehditler geliyor. Ama bu dil Sayın Bahçeli’nin dili değil, değildi. Bahçeli MHP’nin liberalleşmesinin önderi değil miydi? Çetecilik olayını geride bırakmak isteyen, Ülkü Ocakları’nı kapatan o değil mi? (…) Onca yıl saygınlık için mücadele etmiş Bahçeli şimdi kendisi külhanbeyli bir üslûba mı dönüyor? Açıkçası bu son tehdit dili çok da ikna edici gelmiyor. Ama bunun nedenlerine ilişkin şu aşamada çok net bir değerlendirme yapabilecek durumda da değilim… Dışardan bakınca, Bahçeli kendi kendini yok ediyor görünüyor…” dedi.