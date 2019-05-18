Haluk Savaş ve eşine ‘zarurî haller’ kapsamında pasaport veriliyor

Adana Valiliği, yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş’a, ‘zaruri haller kapsamında pasaport düzenleneceğini’ bildirdi.

Prof. Dr. Haluk Savaş’a valilikten cevap: Biz size döneceğiz Kanser hastası profesöre pasaport zulmü Valilik, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında ‘yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen KHK’li Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş’ın pasaport başvurusu mahkeme kararına rağmen reddedildi’ şeklindeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara (Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş ile eşi Doç. Dr. Esen Savaş) 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir” ifadesine yer verildi.

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