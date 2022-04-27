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27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Haskoloğlu tahliye edildi

27 Nisan 2022, Çarşamba 17:00
‘Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek’ten tutuklanan İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi.

Twitter’da haber paylaşımıyla bilinen Haskoloğlu, kendisine bir hacker grubunun ulaşıp e-devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediklerini belirtmiş, bazı devlet yetkililerinin bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını söylemişti.

Haskoloğlu, 12 Nisan’da Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı. Bunun üzerine İstanbul başsavcılığı Haskoloğlu hakkında ‘kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme ve yayma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan Haskoloğlu, aynı suçtan tutuklanmıştı.

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