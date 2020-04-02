Hatay'daki üzücü kazaya ilişkin son durum?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı. Tır, önce Deniz Alayı kavşağında polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor. AA

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