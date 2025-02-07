Hayatların yeniden inşasında Türkiye’nin yanındayız

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde felâketin izlerinin hâlâ durduğunu, ancak halkın direnci ve Avrupa Birliği’nin desteğinin de bir o kadar güçlü olduğunu ifade etti.

Yaptığı açıklamada, “Bugün, Türkiye’de meydana gelen, Türk vatandaşlarına ve bölgede yaşayan herkese tarifsiz acı ve ıstırap getiren yıkıcı depremin üzerinden iki yıl geçti. Avrupa Birliği olarak Türkiye’nin yanında yer aldık; deprem bölgesine kurtarma ekipleri gönderdik ve ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için uluslararası malî yardımları seferber ettik” diyen Büyükelçi Ossowski şunları söyledi: “Ancak, çabaların henüz sona ermediğinin de farkındayız. Aksine depremin yol açtığı zorluklar ve olumsuz şartlar yüzünden hâlâ acı çeken insanlara destek olmak için dayanışma ve yardım faaliyetlerimizi sürdürmeliyiz. Çünkü kayıpların acısı hâlâ çok taze.“ Adnan Solmaz - Ankara

Okunma Sayısı: 358

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.