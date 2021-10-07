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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş

07 Ekim 2021, Perşembe 00:29
“TEK ADAM SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ ŞART” DİYEN 6 PARTİNİN ORTAK ÇALIŞMASI GELİŞEREK DEVAM EDİYOR.

RECEP GÖREN - ANKARA

DP GN BŞK YRD BÜLENT ŞAHİNALP: “Halkımızın büyük ümitler bağladığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'in temel ilkelerini görüştüğümüz toplantıların üçüncüsünü de gerçekleştirdikten sonra, güzel ve güneşli günler göreceğimize dair ümidim arttı.” 

CHP GN BŞK YRD MUHARREM ERKEK: “Yol haritamızı belirliyoruz. Demokratik hukuk devletinin  tesisi için temel  ilkeleri ortaya koyuyoruz. Bu ilkelerde uzlaştığımız için çok güzel ilerliyoruz. Amacımız çocuklarımıza, geleceğe mutlu, demokratik bir ülke bırakmak.”

İYİ PARTİ GN BŞK YRD BAHADIR ERDEM: “Türkiye’nin yakın siyasî tarihine baktığımızda 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği çok az örnek var. Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. Bu sistemin değişmesi için mutabakat var. Her hafta toplantılarımız devam edecek.”

DEVA PARTİSİ GN BŞK YRD MUSTAFA YENEROĞLU: “6 parti olarak hedefimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında, Türkiye’nin hukuk devletine ve demokrasiye dönmesi; Anayasanın, Meclis İçtüzüğünün, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarının değiştirilmesi.”

GP GN BŞK YRD AYHAN SEFER ÜSTÜN: “Halkımızın büyük çoğunluğunun talep ettiği güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkelerini görüşmek üzere TBMM’de Gelecek P, CHP, İyi P, SP, DEVA P ve DP olarak bir araya geldik. Hayırlı sonuçlar çıkması dileğiyle.”

SP GN BŞK YRD BÜLENT KAYA: “Bu toplantılar demokrasi ittifakı içerisinde bir araya gelmek şeklinde değerlendirilmeli. Ülkenin sorunları kürsülerden birbirine bağırarak değil, aynı masa etrafında karşılıklı müzakere edilerek çözülebilir.”

 

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Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş

6 partinin “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili üçüncü toplantısında, güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında, gerçekten Türkiye’nin hukuk devletine ve demokrasiye dönmesi noktasına vurgu yapıldı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin hukukçu kurmayları TBMM’de “parlamenter sistem” konusunda uzlaşılan ilkelerle ilgili üçüncü toplantısını yaptı. Toplantılarda ana ilkelerle ilgili yol haritası üzerinde mutabakat sağlandı. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında, gerçekten Türkiye’nin hukuk devletine ve demokrasiye dönmesi noktasının altı çizildi. 

Muhalefet partileri, “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmaları için TBMM’de bir araya geldi. Toplantıya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu,  Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı. Toplantıda; partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan “tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı”, “güçlü meclis” ve “bağımsız yargı” ilkeleriyle ilgili görüş ve önerilerin ele alınması öğrenildi.

ERDEM: SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN MUTABAKAT VAR

Toplantılarla ilgili görüşlerini açıklayan, İYİ Partili Erdem, anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddî bir mutabakatımız olduğunu belirterek, “Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığımızda altı muhalefet partisinin bir araya geldiği çok az örnek var. Demek ki bu kadar çok ihtiyaç var. Bu sistemin değişmesi için mutabakat var” dedi.

ERKEK: DEMOKRASİ, TÜRKİYE İÇİN İTTİFAK YAPIYORUZ

CHP’li Erkek de “Bu üçüncü toplantımız çok verimli geçti. Yol haritamızı belirliyoruz. Temel ilkelerde uzlaştığımız için çok güzel ilerliyoruz. Demokrasi, Türkiye için ittifak yapıyoruz. Hiçbir partinin şahsî kaygısı yok. Tek amacımız çocuklarımıza, geleceğe mutlu ve demokratik bir ülke bırakıyoruz. Parlamenter sistemin temel ilkelerini ortaya koyuyoruz. Her şeyden önemlisi yeni bir sistem, yeni bir siyaset anlayışı, ilkeli, temiz, ahlâklı, ilkeli bir sistem. Demokratik temel ilkeleri ortaya koyuyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı. Demokratik hukuk devletin tesisi için temel ilkeleri ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımız tamamladıktan sonra ortaya koyacağımız metni genel başkanlarımıza sunacağız” diye konuştu.

ŞAHİNALP: HALKIMIZ BÜYÜK ÜMİT BAĞLADI

DP’li Şahinalp ise, “Halkımızın büyük ümitler bağladığı ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ temel ilkelerini görüştüğümüz toplantıların üçüncüsü gerçekleştirdikten sonra, güzel güneşli günler göreceğimize dair ümidim arttı” dedi. SP’li Kaya da ülke sorunlarının kürsülerden birbirine  bağırarak değil de aynı masa etrafında karşılıklı müzakere edilerek çözüleceğini kaydetti. Kaya bu toplantının seçim iş birliği şeklinde değil de “demokrasi ittifakı içerisinde bir araya gelmek” şeklinde değerlendirilmesini istedi. 6 partinin temsilcisinin katıldığı toplantılar haftada bir olarak yapılmaya devam edecek.

DEVA PARTİLİ YENEROĞLU: AMAÇ, TÜRKİYE’NİNDEMOKRASİYE DÖNMESİ

DEVA Partili Yeneroğlu ise, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığı altında, gerçekten Türkiye’nin hukuk devletine ve demokrasiye dönmesi, bu başlık altında anayasanın değişmesi; Meclis İçtüzüğü’nün değiştirilmesi, Siyasî Partiler Kanunu’nun değiştirilmesi… Siyasî partilerin zaten bu konularda önerileri var. Mutabakat olasılıklarının çok yüksek olduğunu tesbit ettik. Başta Anayasa olmak üzere, Meclis İçtüzüğü ve Siyasî Partiler Kanunu olmak üzere, Seçim Kanunu olmak üzere, belki Siyasî Etik Kanunu da görüşülebilir. Bütün atacağımız adımlar, altı partinin birlikte karar verebileceği, mutabakat içerisinde belirleyebileceği hususlar olacak” diye konuştu.

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