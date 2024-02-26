Hekim açığı büyüyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya ülkede 100 bin kişiye düşen hekim sayısının 228 olduğunu söyledi.

BirGün ‘ün haberine göre Yalçınkaya, “AB’de bu sayı 402. OECD ortalaması ise 372. Bu sayı ortada iken hem kamudan hem de ülkeden ayrılış sürüyor” dedi. “Randevu krizinin bir diğer temel sebebi hekim açığı” diyen Yalçınkaya, şunları anlattı: “Kamudaki kadrolar boş. 2016’da aylık ortalama kamudan istifa eden hekim sayısı 136 iken 2022’de bu sayı 419’a çıktı. 2022’de ilk defa atama ile kamuya yerleşen uzman hekim sayısı 4 bin 551 iken 2023’te sadece tercih edenlerin sayısı bin 865 oldu. İlk defa atamalarda 2023’te uzman hekim branşlarında açılan her 4 kadrodan 3’ü boş kaldı. Yan dal branşlarında açılan kadroların yüzde 89’u boş. Haber Merkezi

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