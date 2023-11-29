Hekim göçü araştırılsın

CHP, hekim göçü ve sağlık çalışanlarının sorunları ile ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi. Araştırma önergesini hazırlayan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Sağlıkta şiddet başta olmak üzere uzun nöbet saatleri, personel ve ekipman yetersizliği, iş yoğunluğu ve ekonomik kaygılar hekim göçünün sebeplerinden sadece bazıları” dedi.

Demir, “TTB’nin paylaştığı verilere bakıldığında, son 11 yılda ilk 10 ay içinde talep edilen belge sayısı bakımından 2023 yılı talebin en fazla olduğu yıl konumunda. Yoksullaşma, ağır çalışma koşulları ve şiddet başta olmak üzere çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya olan hekimlerin birçoğu çalışmak için yurt dışını tercih etmektedir” dedi. Demir, “Hekimlerimizin yurt dışına göçlerinin önceki senelere göre artış oranını belirlemek, bu artışın sebeplerini doğru bir şekilde tespit etmek gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

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