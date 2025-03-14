Hekimler 14 Mart’ı bayram olarak kutlayamıyor - Sağlıkta şiddete bakanlık seyirci

İzmir Tabip Odası ve Hekim Birliği Sendikası temsilcileri, sağlık çalışanlarının ağırlaşan çalışma şartları, artan şiddet olayları ve özlük haklarının yetersizliği yüzünden 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayamadıklarını belirtti.

Tüm bunlara rağmen, kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için mücadele edeceklerini söyleyen hekimler, güvenli çalışma ortamı, sağlıklı muayene ortamı ve eşit işe eşit ücret hakkı istiyor.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, hekimlerin, özlük haklarının iyileştirilmemesi ve çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle yurt dışına göç ettiğini belirterek, “Bu bizim yetişmiş beyinlerimizi elimizden durduk yerde kaybetmek anlamına gelir. Tıp eğitimi her zaman söylüyorum, çok zor ve çok pahalı bir eğitim. Biz bu kadar para harcayıp bu genç beyinleri bu kadar eğittikten sonra onların yurt dışına kaçıyor olmaları gerçekten bizim için büyük bir sıkıntı” dedi.

İzmir - Anka

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Sağlıkta şiddete bakanlık seyirci

Sağlık çalışanları, sağlıkta şiddete karşı Ümraniye’deki Hekimbaşı Aile Sağlığı Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “51 haftadır süren eylemlerimizde, sağlık çalışanlarının güvenli ortamda çalışması ve can güvenliğinin sağlanması için sesimizi yükseltiyoruz. Bugün, şiddet ve güvencesizlikle mücadele eden sağlık çalışanları, çalışma ortamlarında hayatî tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bakanlık, şiddetin önlenmesi adına herhangi bir tedbir almıyor, sadece sağlık çalışanlarına güvenlik için alınan tedbirler bürokratları korumak amacıyla yapılıyor” denildi. İstanbul - Anka