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17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Hekimoğlu İsmail dualarla

17 Ocak 2022, Pazartesi 00:30
Cumartesi günü İstanbul’da vefat eden Hekimoğlu İsmail, dün dualarla uğurlandı.

Asıl adı Ömer Okçu olan ve “Minyeli Abdullah” romanıyla tanınan Hekimoğlu İsmail, Yeni Asya’da da uzun yıllar yazı yazmıştı. Hekimoğlu İsmail’in cenaze namazı dün ikindi vakti Altunizade’oeki M.Ü. İlahiyat Fakültesinde kılındıktan sonra Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Osman Zengin'in yazısı: Hekimoğlu İsmail
İbrahim Halil Çelik'in yazısı: Hekimoğlu İsmail (Ömer Okçu) göçtü öte âleme

 

 

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Hekimoğlu İsmail kimdir?

Asıl adı Ömer Okçu. Yazılarında kullandığı “Hekimoğlu İsmail” müstearı dedesinin adıdır. 1932’de Erzincan’da doğup burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952’de Zırhlı Birlikler Okulu’ndan mezun oldu. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1972’de emekli oldu.

Bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967’te yazdı ve bu eser ile tanındı. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve 1975’te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav’ın ve Timaş’ın kurucuları arasında yer aldı.

Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu’nun 40’tan fazla eseri bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans verdi. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından “Edebiyat Doktoru” unvanı verildi.

Yazıları sebebiyle 1950’den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açıldı, gözaltına alındı, birkaç kere DGM’ye çıkarıldı. 163. maddeden yargılandı, 1992’de de Zaman gazetesindeki “Demek ki öyle…” başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile 1 sene mahkûmiyet cezası alıp 72 gün hapis yattı.

Şubat 2002’de felç geçirmesi sonucu sol bacağını ve sol elini kullanmakta zorluk çekiyordu.

Hekimoğlu İsmail'in cenaze namazı 16 Ocak Pazar günü Altunizade'deki MÜ İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınarak, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Yeni Asya - İstanbul

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