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5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

"Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

05 Ağustos 2021, Perşembe 10:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz'dan bu yana, bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin ilgili birimlere teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı belirtildi.

 

Araştırma neticesinde, bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu hesaplar üzerinden yangına ilişkin bilgi kirliliğine yol açıldığı, gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu ve konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının ise tahrik edilerek kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter isimli sosyal medya platformunun aktif olarak kullanıldığı (#helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımlar, Militer Doktrin ve News Page Turkish isimli twitter hesaplarında yapılan paylaşım ve yorumlar) tespit edilmiştir. Paylaşımların içeriklerinin tetkiki neticesinde teknik düzlemde manipülasyonla birlikte asılsız iddia ve haberlerin dolaşıma sokulması gibi stratejiler izlenerek yangınla mücadele eden ilgili kamu görevlilerinin ve gönüllülerin yangının söndürülmesine yönelik çalışmalardaki moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bölge halkını ümitsizliğe sevk eden, yangınla mücadelede devletin acziyet içerisinde olduğunu gösteren görsel ve yazılı içeriklerin suç oluşturduğu değerlendirilmiştir."

Bu değerlendirmenin sonucunda Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılama", "halk arasında endişe, korku ve panik yaratma, toplumun belli bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarının işlendiği kanaatine varıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlara yönelik resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca ilgili birimlere, sahte hesapların koordinasyonunu sağlayarak suç unsuru içeren paylaşımları dolaşıma sokarak suça iştirak ettiği anlaşılan gerçek kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli teknik analizlerin yapılması için talimat verildiği belirtilen açıklamada, suç işlendiğinin tespit edilmesi halinde yeni soruşturmaların açılacağı aktarıldı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    5.8.2021 14:08:30

    Ormanların yanmasında ihmali olanlar içinde soruşturma açılması lazım.

Risale-i Nur Külliyatı

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