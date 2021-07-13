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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Her 100 bin kişide en çok ve en az vaka sayısı hangi şehirlerde gözlemlendi?

13 Temmuz 2021, Salı 22:44
Türkiye genelinde 3-9 Temmuz'da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek aşı olmanın önemine dikkati çekti.

"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadesini kullanan Koca, 3-9 Temmuz'da vaka sayısı en çok azalan illerin durumunu gösterir tabloyu da paylaştı.

Buna göre, Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum'un yanı sıra Tunceli, Burdur, Bayburt, Kastamonu ve Yozgat son bir haftada 100 bin kişide görülen vaka sayılarını en çok azaltan iller arasında yer aldı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş ile Tunceli'de görüldü.

İllerde 3-9 Temmuz'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Siirt 231,67, Ağrı 193,86, Bitlis 119,09, Van 100,41, Hakkari 80,21, Ardahan 80,07, Diyarbakır 76,82, Kütahya 70,23, Eskişehir 68,52, Sivas 66,99, Kırıkkale 65,3, Antalya 65,02, Erzurum 61,98, Rize 59,82, Ankara 59,10, İstanbul 56,75, Tokat 56,03, Sakarya 55,92, Kayseri 53,26, Bolu 50,51, Ordu 50,17, Trabzon 49,88, Batman 49,82, Kırşehir 48,14, Bingöl 45,78, Mardin 45,4, Isparta 45,2, Mersin 41,2, Muş 40,62, Konya 40,18, Elazığ 38,44, Yalova 38,04, Çorum 37,73, Niğde 37,56, Karabük 36,94, Nevşehir 36,73, Kars 36,15, Erzincan 35,4, Kocaeli 34, Düzce 33,36, Burdur 32,95, Malatya 32, Afyonkarahisar 31,89, Kastamonu 31,09, Artvin 30,68, Bilecik 30,63, Sinop 29,57, Aksaray 29,08, Bursa 27,95, Kırklareli 27,92, Tekirdağ 27,75, Amasya 27,42, Şırnak 27,15, Iğdır 25,83, Zonguldak 25,03, Yozgat 24,58, Samsun 23,97, Giresun 23,4, Çankırı 22,35, İzmir 22,16, Denizli 21,71, Şanlıurfa 20,99, Uşak 20,84, Karaman 19,61, Bayburt 19,53, Manisa 18,54, Gaziantep 17,85, Çanakkale 17,73, Balıkesir 16,77, Muğla 16,69, Gümüşhane 16,23, Bartın 15,08, Aydın 11,97, Adıyaman 11,54, Edirne 11,04, Kahramanmaraş 10,79, Tunceli 10,79, Adana 9,43, Osmaniye 6,56, Hatay 6,21, Kilis 5,6."

AA

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