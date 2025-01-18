Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

Sosyal yardım politikalarının toplumsal ilerlemeyi ve sosyal gelişimi sekteye uğrattığını ve toplumda bedavacılık kültürünü yaygınlaştırdığını kaydeden İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, 2023 rakamlarına göre 20 milyon kişinin düzenli sosyal yardıma muhtaç hale getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı 2025 yıllık programına göre 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm sosyal yardım programlarından faydalanan toplam hane sayısı ise 4 milyon 989 bin 456 olduğunu bu rakamın yaklaşık 20 milyon kişiyle ülkemiz nüfusunun yüzde 23,4’ünü oluşturduğuna dikkat çeken Avcı, “Ayrıca ekstradan milyonlarca vatandaşımız ise Aile Destek Programı’na dahil olmuş durumda, gıda, elektrik doğalgaz desteği alan kayıtlı ve kayıtsız milyonlarca insanımız mevcut. Aile bakanlığı koordinasyonu dışında düzenli ve düzensiz olarak valiliklerden, kaymakamlıklardan, belediyelerden, çeşitli vakıf ve dernekler haricinde bireysel hayırseverlerden sosyal yardım ve destek alan doğum yardımından, sağlık sigortası ödeneğine kadar yardım gören milyonlar var. Siyaset kurumunun sosyal yardım politikaları, adaletten ve düzenden yoksun, sürdürülemez ve toplumumuzu derinden bölücü bir yaklaşımla yürütülmektedir” dedi. Mehmet Kara - Ankara

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