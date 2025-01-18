"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

18 Ocak 2025, Cumartesi 14:28
Sosyal yardım politikalarının toplumsal ilerlemeyi ve sosyal gelişimi sekteye uğrattığını ve toplumda bedavacılık kültürünü yaygınlaştırdığını kaydeden İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, 2023 rakamlarına göre 20 milyon kişinin düzenli sosyal yardıma muhtaç hale getirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı 2025 yıllık programına göre 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tüm sosyal yardım programlarından faydalanan toplam hane sayısı ise 4 milyon 989 bin 456 olduğunu bu rakamın yaklaşık 20 milyon kişiyle ülkemiz nüfusunun yüzde 23,4’ünü oluşturduğuna dikkat çeken Avcı, “Ayrıca ekstradan milyonlarca vatandaşımız ise Aile Destek Programı’na dahil olmuş durumda, gıda, elektrik doğalgaz desteği alan kayıtlı ve kayıtsız milyonlarca insanımız mevcut. Aile bakanlığı koordinasyonu dışında düzenli ve düzensiz olarak valiliklerden, kaymakamlıklardan, belediyelerden, çeşitli vakıf ve dernekler haricinde bireysel hayırseverlerden sosyal yardım ve destek alan doğum yardımından, sağlık sigortası ödeneğine kadar yardım gören milyonlar var. Siyaset kurumunun sosyal yardım politikaları, adaletten ve düzenden yoksun, sürdürülemez ve toplumumuzu derinden bölücü bir yaklaşımla yürütülmektedir” dedi.

Mehmet Kara - Ankara

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her dört kişiden biri düzenli sosyal yardım alıyor

    20 yıllık birikimini ''sahte'' polislere kaptırdı - "20 senedir biriktiriyordum, 1 günde gitti"

    İlk aşamada bırakılacak 33 İsrailli esirin listesi paylaşıldı

    BM: Ukrayna'daki can kaybı artışı endişe verici

    14 ay boyunca günde 35 Gazzeli çocuk öldürüldü

    Gazzeli çocukların buruk ateşkes sevinci...

    Sırbistan'da ölümlü kazayla ilgili gösteriler devam ediyor

    Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması İsrail hükümeti tarafından da onayladı

    Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler ABD başkanlık kararnamesinden çıkarıldı

    İsrail, Filistin'i dikkate almadan kendi varlığını sürdüremez

    Galatasaray'ın deplasmandaki rekor galibiyet serisi Hatay'da sona erdi

    Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması engeli ortadan kalktı

    Starship 7. test uçuşunda parçalandı - Musk: "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!"

    Ateşkes duyurusundan sonra ölü sayısı 99'a çıktı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    İnsan derdiyle dost olmalı
    Ahmet BATTAL

    İstanbul Barosu operasyonu
    Faruk ÇAKIR

    Bunun vebali iktidarın değil mi?
    Mehmet ÇETİN

    Pi sayısında kaderi aramak!
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân ve Hizb-i Nûrî okumak
    Osman ZENGİN

    Gazeteci çocuk…
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak daima üstün gelir
    Cevher İLHAN

    “Esad’dan ‘Esed’e alıştırma”yla…
    Ahmet ÖZDEMİR

    Zaman yönetimi karşısındaki engellerimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.