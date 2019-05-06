NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "(Türkiye'nin S-400 alması) Her NATO müttefiki, hangi savunma ekipmanını alacağına kendisi karar verir ancak ben NATO Genel Sekreteri olarak olası sonuçlardan endişe duyuyorum." dedi.

Stoltenberg, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Her NATO müttefikinin hangi savunma ekipmanını alacağı kendi kararıdır." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri olarak olası sonuçlardan endişe duyduğunu belirten Stoltenberg,

"ABD yönetimi çok net şekilde yaptırım uygulayacağını ifade etti. Bu konu hem Washington hem Ankara'daki toplantılarımda birçok defa görüşüldü. Bir çözüm bulunması mümkün olacaktır diye umuyorum. Çünkü biz bir NATO müttefikinin bir diğer müttefik ülkeye yaptırım uygulaması durumundan kaçınmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO için önemli olan konunun sistemlerin birlikte çalışabilmesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin şu anda İtalya ve Fransa ile SAMP-T adlı bir hava savunma sistemi alınması konusunda görüştüğünü hatırlatan Stoltenberg, SAMP-T'nin NATO'nun Türkiye'ye verdiği destek içinde kullanıldığını aktardı.

Türkiye ile ABD arasında Patriot sistemlerinin alınması için de görüşmeler bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "Ben temasları memnuniyetle karşılıyorum. Yüksek değer verdiğimiz 2 müttefikin bu sorunu çözmek için farklı yöntemler aramasından memnuniyet duyuyorum." dedi.