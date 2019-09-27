Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sürdürdüğü abluka karşısında harekete geçmeye çağırarak, "Keşmirliler karşılık verecek ve iki nükleer güç Hindistan ile Pakistan karşı karşıya gelecek. Bunun sorumluluğu BM'nin omuzlarında. 1,3 milyarlık Hindistan pazarının yanında mı olacaksınız adalet ve insan haklarının mı?" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapan Han, göreve geldiği ağustos 2018'de ilk olarak Hindistan'a diyalog çağrısında bulunduğunu ancak Hindistan'daki seçim ortamında milliyetçi söylemler nedeniyle tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi.

Pakistan ile diyaloğa niyeti olmayan Hindistan'ın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak 11 BM kararını, kendi anayasasını ve Pakistan-Hindistan arasındaki Şimla anlaşmasını ihlal ettiğini belirten Han, "Bölgedeki asker sayısını 900 bine çıkardılar ve 8 milyon Keşmirliye sokağa çıkma yasağı uyguladılar. Herkesin Ulusal Gönüllü Organizasyonu'nu (RSS) anlamasını istiyorum. Tamamen Hitler ve Mussolini'den ilham alan, bir ırkın üstünlüğüne, Nazilerin inandığı aryan ırka inanan bir grup. İletişim çağındayız bana inanmayan Google'dan baksın." ifadelerini kullandı.



'EĞER BİR YERDE 8 MİLYON HAYVAN HAPSEDİLSEYDİ BM'DE KIYAMET KOPARDI'

Han, RSS'in Mahatma Gandi'yi öldüren ideoloji olduğunu ifade ederek, "(Hindistan Başbakanı Narendra Modi) Modi'nin başbakan olduğu Gujrat'ta 2002 yılında 2 bin Müslümanı katleden ve 150 bin kişiyi evsiz bırakan bu ideoloji, şimdi aralarında kadın, çocuk ve hastaların bulunduğu 8 milyon insanı Keşmir'de hayvanlar gibi hapsetti. Eğer bir yerde 8 milyon hayvan hapsedilseydi burada (BM'de) kıyamet kopardı." diye konuştu.

Modi'nin savunduğu Hindu ırk üstünlüğünün Hindistan'da felakete yol açacağını belirten Han, "Keşmir'de sokağa çıkma yasağı kalkarsa ne olacak bu hiç düşünüldü mü? Keşmir halkı bulundukları durumu kabul mü edecek? 100 bin Keşmirli son 30 yılda öldü çünkü kendilerine verilen söz tutulmadığı için isyan ettiler. 11 bin kadının tecavüze uğradığı BM raporlarına geçti ama dünya hiçbir şey yapmadı çünkü Hindistan çok büyük bir pazar. Ne yazık ki para insan hayatının önüne geçmiş." değerlendirmesinde bulundu.

