Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong'da 13. haftasına girilen gösterilerde polis yerel hükümet binaları ve Çin Halkı Özgürlük Ordusu'nun binaları önünde toplanan göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Göstericiler polise taş atarak karşılık verdi. 10 binlerce kişi Hong Kong'un diğer mahallelerinde yürüyüş düzenledi.

Hong Kong'lu yetkililer yasaklamış olsa da bu hafta sonu protestocular yine meydanlarda toplantı. Suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı başlayan eylemler demokrasi hareketine dönüştü. Dün polis bazı aktivistleri ve beş muhalif milletvekilini tutukladı.

Protetoların yayılmasının ardından Hong Kong yönetimi suçluların Çin'e iade yasa tasarısını askıya aldığını açıklamıştı. Buna karşın gösteriler hız kesmek, insan hakları ihlalleri yaşandığı gerekçesiyle Batılı ülkeler Çin'i eleştirdi. Pekin yönetimi ise yapılan eleştirileri iç işlerine müdahale olarak niteledi.