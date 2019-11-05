Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor

YENEROĞLU’DAN POLİS DEVLETİ ZİHNİYETİNE: “HAKARET EDEREK İNSANLARI SUSTURACAĞINI ZANNEDEN ANLAYIŞ ÜLKEYİ KORKU İKLİMİNE DÖNÜŞTÜRDÜ."

HANGİ YETKİYLE YAPIYOR?

GAZİANTEP’TE bir basın açıklamasına yönelik çok sert polis müdahalesi için Emniyet Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya, AKP’den istifa ettirilen İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’dan tepki: “Polis hangi yetkiyle 'dini istismar' tesbiti yapıyor, hukukta dayanağı ne?”

POLİSİN BU MÜDAHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

BİZİ AYIRAN HUKUK VE VİCDAN

YENEROĞLU bu tepkisine İçişleri Bakan Yardımcısının verdiği “Çıkışınız öfke ve kininizin yansıması” cevabına da şu karşılığı verdi: “Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir. Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın?”

VATANDAŞ NE YAPSIN?

“ÜLKENİN iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlular bir milletvekili ile bu dille konuşursa, vatandaş ne yapsın! Nerden nereye geldiniz? Sivil ve vicdan okulu MGV'den, otoriter, güvenlikçi, vatandaşa tepeden bakan bir 28 Şubat zihniyeti.”

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Hukuk devletini tahrip ettiniz

Geçen günlerde AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bir mesajını “öfkenizin ve kininizin yansımasıdır” diye eleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’ye tepki gösterdi: “Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef.”

Geçen günlerde AKP’den istifa eden eski MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gaziantep’te basın açıklaması yapmak isteyenlere karşı polisin sert muamele etmesini kınayan bir twit attı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce (@muhteremince) Yeneroğlu’nun bu twitine karşı “Kamu düzenini bozmaya çalışanlara arka çıkışınız öfkenizin ve kininizin yansımasıdır” diye cevap verdi.

İçişleri bürokratı olan Muhterem İnce’nin Milletvekili olan Yeneroğlu’na bu şekilde cevap vermesi tepki topladı. Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) İnce’yı kınayarak şöyle yazdı: “Kamu görevlisi olarak bir milletvekiline yönelik bu dil yakışıksızdır. Kem söz sahibine aittir. Seviyenize düşmem. Gün gelecek bu üslubunuzdan dolayı utanacaksınız! Bizi ayıran hukuk ve vicdandır. Öfke ve kin benim yolumdan geçmez, ama siz kurumsallaştırdınız maalesef! Hukuk devletini tahrip eden bu zihniyettir maalesef. Hakaret ederek, üstenci dil kullanarak insanları susturacaklarını zannederler. Ülkenin iç güvenliğinden ve özellikle huzurundan sorumlulular bir milletvekili ile bu dille konuşursa, vatandaş ne yapsın! Sizi nezakete davet ediyorum!

Siz nerden nereye geldiniz, ben adınıza üzülüyorum. Sivil ve vicdan okulu mgv’den otoriter, güvenlikçi, savunmacı, vatandaşa tepeden bakan bir 28 Şubat zihniyeti. Kifayete gelince, size hukuk dersi verebilirim. Fakat sizde bu anlayış varken, polis ne yapsın? Yazıklar olsun! Sizi istifaya davet ediyorum! Hiçbir memur halkın temsilcisi bir milletvekili ile bu dille konuşamaz, tehdit edemez! Yasal görevim aynı zamanda yürütmeyi denetimdir. Kolluk gücüne sahip makamınıza layık olmadığınızı gösterdiniz. Bu anlayışınız ülkeyi korku iklimine dönüştürdü.”

Protesto özgürlüğü temel haktır

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, Gaziantep’deki olayla ilgili olarak yazdığı diğer mesajlar da şöyle: “Toplanma ve protesto özgürlüğü temel haktır, demokrasinin özüdür, hukuk devletinin olmazsa olmazıdır! Sivil protestoculara orantısız müdahale hukuksuzluktur, vicdansızlıktır. Umarım hukuk işler, kamu düzenine güveni sarsan sorumlular hakkında idarî ve ceza-i takibat yapılır. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün basın açıklaması baştan aşağıya 90’lardan hatırladığımız temel hakları hiçe sayan reddiyeci ve savunmacı bir refleks. Eskileri hatırlamak zorunda kalmak ne kadar acı. Polis hangi yetkiyle ‘dini istismar’ tespiti yapıyor, bunun hukukta dayanağı ne?”

HABER: SEDAT SERDAR