Hukuk yoksa demokrasi de yok

YARGITAY BAŞKANI ÖMER KERKEZ, “HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN OLMADIĞI BİR TOPLUMDA DEMOKRASİNİN VARLIĞINDAN VE DEVAMLILIĞINDAN ÇOK SÖZ EDİLEMEZ” DEDİ.

Emekliye ayrılan Yargıtay eski Başkanı Mehmet Akarca için Yargıtay Konferans Salonu’nda veda töreni düzenlendi.

Törende konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Akarca’nın, 14 Mayıs itibarıyla emekliye ayrıldığını belirterek, hizmetleri nedeniyle teşekkürlerini iletti. Kerkez adaletin haklıyla haksızı ayırmak olduğunu dile getirerek “Güçlü bir adalet, toplumların önemli direğidir. Eğer adalet güçlü olmazsa bir acziyet doğar. Adil olmak için tek başına hakim, savcı, avukat olmak yetmez. Bunun yanında adil olmayı, adaletli davranmayı, başta hakim savcılarımız olmak üzere herkesin içselleştirmesi gerekir. Adil olmak, gerçek bir hukukçuluğu gerektirir” diye konuştu.

Bağımsız ve tarafsız bir yargı şart

Gerçek hukukçuların hukukun üstünlüğüne inanması gerektiğini kaydeden Ömer Kerkez, “Hukukun üstünlüğünü korumak sadece hakim ve savcıların, Yargıtay’ın, Danıştay’ın değil bütün vatandaşların özellikle üzerinde durması gereken bir konudur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir toplumda demokrasinin varlığından ve devamlılığından çok söz edilemez” ifadelerini kullandı. Adalet hizmetinin ulvi bir hizmet olduğunu kaydeden Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da “Yargının bağımsız olmadığı yerde insan haklarından, demokrasiden, hukukun üstünlüğünden ve hukuk devletinden bahsetmek mümkün değildir. İnsan haklarının, insanlık onurunun, hukuk devletinin, demokrasinin, refahın, özgürlüğün en temel olmazsa olmaz koşulu bağımsız ve tarafsız bir yargıdır” dedi.