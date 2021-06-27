'Hukuksuzluğu kirlenmenin örtüsü yaptılar'

MHP’nin eski genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, yaşanan yolsuzluk iddialarını işaret eden tweetinde, “Hukuksuzluğu meşrulaştırmayı; kokuşmuşluğun, kirlenmişliğin örtüsü yapanlar, korkularıyla yüzleşemeyenler, korkularının esiri oluyorlar” ifadesini kullandı.

MHP’nin eski genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla AKP ve MHP’den oluşan Saray İttifakı’na ağır eleştirilerini sürdürüyor. Kulislerde MHP’de kazanın kaynadığı ifade edilirken, eski sağ kolundan sosyal medyadan Bahçeli’yi çok kızdıracak sözler geldi. Şefkat Çetin, son günlerde yaşanan yolsuzluk iddialarını işaret eden Tweet mesajında şöyle dedi: “Denetimsizliğin şımarttığı rezilliklerin hesabını veremeyenler, ‘kontrollü gerginlik’ üretim merkezlerinin; yapay gündem üretimine teşvik veriyor. Hukuksuzluğu meşrûlaştırmayı; kokuşmuşluğun, kirlenmişliğin örtüsü yapanlar, korkularıyla yüzleşemeyenler, korkularının esiri oluyorlar.” KAOS OLUR Çetin, daha önce paylaştığı bir mesajında da şunları yazmıştı: “Denetlenebilirliği olmayan yönetimler adı ne olursa olsun, yetkisini keyfi kullanabilecek yönetimlerdir. Uygulayıcının zihniyeti, kuralların yerini alır. Hukuksuzluk da pervasızca devam ederse, güvenilirliği kalmayan sistemde; kişiler de kendi hukuklarını oluşturursa, kaos olur.”

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