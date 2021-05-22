Hükümetin muhalif sese tahammülü yok

Bakanlara Soylu sorusu soran Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan kovuldu.

Anadolu Ajansı, Turan hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulundu. Sosyal medyada Turan’ın FETÖ’cü olduğuna dair yorumlar yazıldı.

Anadolu Ajansı (aa) muhabirlerinden Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bir soru yöneltmişti. Sorunun ardından kısa bir süre sonra Anadolu Ajansı Kurumsal’dan yapılan açıklamada, “Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın iş akdi fesh edilmiştir” denildi.

Basın kartı iptal edildi

Turan’ın basın toplantısını kendi sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak, “Haber temelli her türlü bilgi veya istihbarat., kaynağı ne olursa olsun, Ajansla paylaşmadan ve yayınlanmadan, kişisel hesaplarından duyurmazlar” ilkesini çiğnediğini kaydeden ajans, “Adı geçen şahıs, bu eylemiyle, Anadolu Ajansı’nın iş sözleşmesindeki ‘Çalışanlarımız tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddî veya manevî kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak dururlar’ maddesini de ihlâl etmiştir” açıklamasında bulundu. AA’dan ayrıca, Turan için, “Şahıs hakkında herhangi bir terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması amacıyla da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunulmuştur” denilerek, “Ayrıca ‘Gri Pasaport’ ve ‘Basın Kartı’nın iptali konusunda ilgili kurumlara Turan hakkında bildirim yapılmıştır” bilgisi paylaşıldı.