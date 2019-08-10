"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması

10 Ağustos 2019, Cumartesi 14:17
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" dedi.

Haksızlığa asla göz yummayacaklarını vurgulayan Bakan Akar, "1974-2019, TSK'nin konumu, duruşu, anlayışında hiçbir değişiklik yok. Biz gerçekten Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK'nin en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, "Biz 'barış' dedikçe bu zafiyet gibi, 'Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz.' dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım" şeklinde konuştu.

Akar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, "Yunanistan'da kurulan yeni hükümetin olaylara daha objektif yaklaşmasını, geçmişten ders çıkararak bakmalarını, olayları çözümsüz hale getirmeyi değil çöze çöze gitmeyi bir ilke olarak kabul etmelerini bekliyoruz." dedi.

'TSK'NIN ADA'DAKİ VARLIĞI ŞART'

Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin."

Etiketler: Hulusi Akar, Kıbrıs, açıklama
Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hulusi Akar'dan Kıbrıs açıklaması

    Kuzey Kore füze denemesi yaptı

    İSPARK'tan otogar otoparkında düzenleme çalışmaları

    Hamaney Yüzyılın Anlaşmasını 'komplo' olarak nitelendirdi

    Erdoğan'dan bayram mesajı

    Türkiye'den ateşkes çağrısına destek

    Milli gelir eriyor

    Malatya Belediyesi misafirlere 11.4 milyon lira harcadı

    Mahkeme iptal kararı vermişti: Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşasına devam ediliyor

    Dualar dünya barışı için

    Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

    Pompeo sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

    Kıbrıs'ta taraflar buluştu

    Trump'tan 'hazır değiliz' mesajı

    'İran'ın çökerttiği casusluk şebekesi, petrol satışları hakkında bilgi topluyordu'

    Öğretmenlik vicdan işi

    CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

    Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    OHAL uygulamaları yargıya açılmalı...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Burukluk ve ümit iç içe
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, kâinat ve insan sırları
    Yasemin YAŞAR

    Aynı yere bakıp farklı konuşanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî tartışmanın olmadığı nice bayramlara
    Faruk ÇAKIR

    İki taraf da kazansın
    Genel

    Mahkeme iptal kararı vermişti: Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün inşasına devam ediliyor
    Mehmet ÇETİN

    Beş dehşetli hücuma mukabele etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.