Hz. Ömer adaleti deyip, turist Ömer gibi yaşıyorsunuz

AKP Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından, AKP’yi destekleyen bazı hesaplardan özetle, “CHP suçlusunu koruyor, ama AK Partililer gereksiz duyar kasıyor, bu davaya inanıyorsanız Turizm Bakanı suçlu bile olsa korumalısınız” diye paylaşımlar yapıldığını belirterek, “Kuşkusuz, kötü emsal olmaz. Kaldı ki konuşmalarına ‘Allah’ kelâmıyla başlayan, dindar geçinen, takva sahibi gibi gözüken bu arkadaşların, 79 can kaybettiğimiz bir hadisede, siyasi hesabını Allah korkusunun üzerine çıkarması, anlaşılır gibi değil” dedi.

Ders almıyoruz Tayyar paylaşımında, “Hazreti Ömer adaleti diyeceksiniz, ama turist Ömer gibi yaşayacaksınız. Hazreti Ali’nin ilminden söz edeceksiniz ama Cin Ali gibi davranacaksınız. Hadi başka kapıya…” değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Kara - ANKARA

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