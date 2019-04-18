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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İBB'nin yeni meclisi ilk toplantısını pazartesi günü yapacak

18 Nisan 2019, Perşembe 17:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni meclisi, ilk toplantısını 22 Nisan Pazartesi gerçekleştirecek.

Toplantıya Cumhur İttifakı'nın 180, Millet İttifakı'nın ise 132 meclis üyesi iştirak edecek. Saraçhane'deki binada gerçekleştirilecek ilk toplantıyı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetecek. 

İBB'deki ilk mesaisine başlayan İmamoğlu, gazetecilerin meclisin ne zaman toplanacağına ilişkin sorularına, "Pazartesi günü olarak görünüyor. Yönetmelik öyle emrediyor. O güne hazırlığımızı yapacağız." diyerek cevap verdi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantı için hazırlıklar devam ederken İBB Meclisine gelecek üyelerin tamamı belirlendi.

Buna göre, 312 üyeli İBB Meclisi'nde çoğunluk AK Parti'de olacak. Meclis Müdürlüğü'nce hazırlanan listeye göre, Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı ise 132 üye ile temsil edilecek. Partiye göre dağılım yapıldığında ise İBB Meclisinde; AK Parti 176, MHP 4, CHP 128 ve İyi Parti 4 üye ile görev yapacak.

AK Parti'de 24 ilçe belediye başkanı ve 152 meclis üyesi, CHP'de ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra 14 ilçe belediye başkanı ve 113 üye görev yapacak. MHP'yi ise bir ilçe belediye başkanı ve 3 meclis üyesi temsil edecek. İYİ Parti adına da 4 meclis üyesi görev alacak.

AA

Etiketler: İBB, Ekrem İmamoğlu, yeni meclis, saraçhane
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