İçeride binlerce masum var

Ahmet Altan, “Tahliye kararını duyduğumda üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Onlar için çok üzüldüm. İçerde binlerce masum adam var” dedi.

Haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 16. Dairesi tarafından bozulmasının ardından 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrar görülen davada gazeteci-yazar Mehmet Altan’ın beraatine karar verilirken, hapis cezası verilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye kararı çıktı. Kararın ardından Nazlı Ilıcak gece saatlerinde İstanbul Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi’nden serbest bırakıldı. Ahmet Altan da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ahmet Altan, “Tahliye kararını duyduğumda üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Onlar için çok üzüldüm. İçerde binlerce masum adam var” diye konuştu. En çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirten Altan, “Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kolay kaybetmem ben” ifadelerini kullandı.

Bu ciddÎ savrulmalar milleti incitir

Ahmet Altan ile Mehmet Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, kararla ilgili Gazete Duvar’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: Türk Ceza Kanunu(TCK)’nun 220/7’inci maddesi gereği yapılması gereken indirim yapılmadı ve Ahmet Altan’a 10,5 yıl ceza verildi. Tahliye edilmiş olması bizim için elbette çok sevindirici. En azından özgürlüğüne kavuştu, zulüm sona erdi. Ahmet Altan, devletin içine sızan unsurlarca darbe ve kalkışmanın kuvvetle muhtemel olduğu söylenen bir dönemde yazı yazmakla suçlanıyor. Aynı dönemde İstanbul’un emniyet müdürü olan Hüseyin Çapkın ile İstanbul’un valisi olan Hüseyin Avni Mutlu’ya ise 220/7’den en az ceza verilmişti. İkisinin de lehine indirimler verildi ve tahliye edildiler. Onlardan esirgenmeyen indirimler, bir düşünce yazarı olan Ahmet Altan’dan esirgendi. Milletin, anayasa çerçevesinde devrettiği egemenlik hakkından olan yargılama organları tarafından yapılan bu ciddi savrulmalar, milleti incitir.”

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AİHM’den ihlal kararı gelebilir

Geçmişte uzun yıllar Altan kardeşlerin avukatlığını yapmış olan medya hukuku uzmanı avukat Veysel Ok da, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi. Avukat Ok’a göre, “bu dava beraat ile bitmeyecek; zira bu zararların manevî ve maddî de tazmin edilmesi ve bu hukuksuzluğa imza atanların yargılanması gerek.” Ok, “Bu tahliye kararı onlara yönelik yapılan hukuksuzlukları ortadan kaldırmaz.

Ağırlaştırılmış müebbet ile başlayan bir dâvâ bu. Yani idam cezası olsaydı idam isteyeceklerdi. Oradan bu noktaya geldi. Türkiye’nin son yıllarının bir fotoğrafı bu dâvâ. Şimdi bir aşamaya geldi. Dâvâ konusunda, darbeden örgüte yardıma yönelik bir değişim oldu,” diye belirtiyor. Her ne kadar mahkeme ceza vermiş olsa bile, Ok’a göre, yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden bu davayla ilgili ihlâl kararı gelebilir.