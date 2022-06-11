İçinde 4 Türk'ün de bulunduğu helikopterin enkazına rastlandı iddiası

İtalya'da perşembe günü radardan kaybolan helikoptere ilişkin enkaz parçalarına rastlandığı öne sürüldü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" dedi.

İtalyan basınında yer alan habere göre radardan kaybolan helikoptere ait olabilecek enkaz parçalarına Cusna (KUSNA) Dağı'nda rastlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik" dedi. Perşembe günü Lucca kentinden havalanan helikopter, kalkıştan bir süre sonra radardan kayboldu. Helikopterdeki 7 kişi arasında, Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk de vardı. İtalya'ya giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Sıkıntılı bir beklemedeyiz. Araştırmalar devam ediyor. Ne yazık ki şu anda helikopterin akıbeti hakkında bir bilgimiz yok" açıklaması yaptı. Ormanlık alandaki arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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