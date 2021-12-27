İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'ye özel teftiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işe alımlarla ilgili başlatılan özel teftişle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konun siyasi değil güvenlik meselesi olduğunu öne sürdü. "Yarın bu teröristler bir eylem yaparsa bize sizin göreviniz nedir diye sormazlar mı? diye konuşan Bakan Soylu, İBB'nin işe alınan kişilerle ilgili Valilikten yardım almadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız" dedi.

"İBB'de çalışan birkaç kişi 15 gün önce terörden tutuklandı" diye konuşan Bakan Soylu, bu kişilerin aldıkları maaşı terör örgütüne aktardıklarını iddia etti. Soylu şöyle konuştu:

"Biz anayasanın ve kanunların bize verdiği yetkiye dayanarak böyle bir ihbarı, şikayeti, araştırmakla mükellefiz. DİAYDER soruşturmasında, İBB'ye gassal olarak alınan, sözde imam olarak alınan, PKK/KCK terör örgütü tarafından, hatta maaşlarının bir bölümünün, terör örgütüne nakledildiği konusunda anlayışların olduğu ve bu konuda bir organizasyon içinde bulunanların bir kısmı tutuklandı. Bunlar belediyede çalışıyorlar. Daha yeni, bu dediğim olay 10-15 günlük"

Bakan Soylu, özel şirketler için adli sicil kaydının yeterli olabileceğini ancak kamuya alımlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.