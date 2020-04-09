İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine “Özel Gereksinimi” olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderildi.

Buna göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek. Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.

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