İçişleri Bakanlığı: Siirt - Pervari kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor. AA

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