İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, 3 askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-10 Norduz kapsamında Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşı ile 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı yarbaya da acil şifalar dileğinde bulunuldu. AA

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