İçişleri’nin oteli çalışmaya başladı

Tam kapanma döneminin sonuna yaklaşılırken İçişleri Bakanlığı’nın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi Ayvalık Otel’de konaklamak isteyen kamu personeli için başvurular açıldı.

İçişleri Bakanlığı, kendi personeli ve diğer kamu personelinin konaklayabileceği Vilayetler Evi Ayvalık Otel için başvuruları açtı. Otelde İçişleri personeli kişi başı 150 lira ile 190 lira arasında değişen fiyatlarda konaklayabilecek, diğer kurum personellerinden ise yüzde 25 daha fazla para alınacak. Ankara - anka

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