İcra iflâs dosyaları adliyeye sığmayınca

Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için toplam 23 katlık iki yeni bina kiraladı.

Ülkede pandemi sürecinde icra davalarının dosya sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı. 486 bin 286 kişi bankalara borcunu ödeyemediği için kara listeye alındı. ‘Avrupa’nın en büyük adliyesi’ olarak açılan 333 bin metrekarelik kapalı alana sahip Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri, dâvâların yükünü taşıyamadı. Sözcü’nün haberine göre, Adalet Bakanlığı, yoğunluğun azaltılması için 37 icra müdürlüğü, 24 icra mahkemesi ve üç iflâs dairesinin Şişli Kuştepe’de kiralanan ek hizmet binasına taşınması kararı aldı. Taşınma sayesinde İstanbul Adalet Sarayı’nın insan yoğunluğunun yüzde 30 azalması öngörülüyor. 14 ve dokuz kattan oluşan iki bloklu ek hizmet binasının inşaatı devam ediyor.

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