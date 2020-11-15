İddianame değil, iftiraname

Tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, hakkındaki iddianamenin “tek kelimeyle iftiraname” olduğunu söyledi.

Kavala, kendisine paralel bir cezalandırma uygulaması yapıldığını ifade etti. T24’ten Şirin Payzın’a konuşan Kavala, üç yıldan fazla bir süredir cezaevinde bulunuyor. Kavala, “Bu kadar uzun süre tutuklu kalacağınızı düşünüyor muydunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “İlk tutuklandığımda bunun bir değerlendirme hatası olduğunu ve hatanın kısa süre içinde düzeltileceğine inanıyordum. Ancak gelişmeler, yapılanın hukuki bir tasarruf değil, paralel bir cezalandırma uygulaması olduğunu idrak etmemi sağladı. Yeni iddianame zaten tüm bu hukuksuzluğu ve arkasındaki anlayışı aleni hale getirilmiş. Öyle anlaşılıyor ki yargı mensuplarının bir kısmı, siyasi önceliklerin, evrensel hukuk normlarından ve insanların özgür yaşama hakkının korunmasından daha önemli olduğu anlayışını içselleştirmişler. Üç yıl kısa bir süre değil. Özellikle de belli bir yaşın üzerindeyseniz hayatınızdan alınan bu zaman dilimi telafi edilmesi mümkün olmayan bir kayıp haline geliyor.”