İdeoloji ahlâkın önüne geçti

Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’nce İstanbul’da bir otelde düzenlenen “2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu” toplantısında, “İslam Dünyasının Panoraması” konulu bir sunum yaptı.

Akgün, 11 Eylül’den sonda “Müslüman eşittir terörist” algısının yerleştirilmeye çalışıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dini eğitim veren geleneksel kurumlarımız eskisi kadar ilmi üretim yapamıyor. Müslümanlar şiddet ve terörle anılır olmaya başlandı. Uluslar arası düzlemde İslam dünyasındaki sorunları çözecek resmî kurumlar işlevsiz kaldı. İslâm’ın medeniyet perspektifi unutuldu. Şam ve Bağdat gibi merkezler tahrip edildi. Dinin ideolojik yönü, ahlâki yönünün önüne geçmeye başladı. Oysa bizim dinimiz İslâm tasavvuru üzerine oturmuştur. İslam ve cihad kelimeleri kasıtlı olarak birlikte kullanılıyor. Batıdaki İslamofobi Müslümanlara zarar veriyor.”

İslam, siyasallaştırılmamalıdır

İslâm coğrafyasında iş birliğine ihtiyaç olduğunu anlatan Akgün, şunları kaydetti: “Ülkeler, kendi dar siyasal çıkarları yerine ortak çıkarları çerçevesinde hareket etmelidir. İslâm İşbirliği Teşkilâtı maalesef beklenen işlevini yerine getirememektedir. İslâm, dünyadaki 1,8 milyar insanın dini tercihidir, siyasallaştırılmamalıdır. İslâm dünyasında yüz yıldır biriken bir toplumsal enerji var. Bu enerji iç ve dış baskılara karşı hep reaksiyoner düşünce ve hareket tarzı üretmiştir. Günümüzde genişleyen orta sınıf, şehir hayatı ve iletişim patlaması gibi faktörlerin altında proaktif ve inşacı bir arayışı başlamıştır. Dinî kurumlar kendilerini yenilemek ve ihya hareketi başlatmak durumundadır. Özellikle genç nesle hitap edecek yeni yöntemler ve yorumlar geliştirilmelidir.