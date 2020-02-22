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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İdlib için diplomasi çağrısı

22 Şubat 2020, Cumartesi 00:13
İDLİP’TE RUS VE SURİYE GÜÇLERİNİN TÜRK ASKERLERİNE YAPTIĞI SALDIRILAR GERGİNLİĞİ ZİRVEYE ÇIKARIRKEN, DÜNYADAN “ÇÖZÜM DİPLOMASİDE” ÇAĞRILARI GELDİ.

DERHAL ATEŞKES SAĞLANMALI

“Askerî saldırılar muazzam bir insanî acıya sebep oluyor” açıklaması yapan Avrupa Konseyi, İdlib’de Suriye hükümetinden saldırıları derhal durdurmasını isterken, taraflara sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulundu.

DİPLOMASİYE FIRSAT VERİLSİN

BU ARADA, Putin ile görüşen Merkel ve Macron, Erdoğan’ın da katılacağı bir zirveyle diplomatik çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi. BM de yaptığı açıklamada diplomasiye fırsat verilmesi çağrısı yaptı.

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Diplomasi çağrıları

Suriye’nin İdlib vilayetinde çatışmalar devam ederken Avrupa Birliği ve ABD’li sivil toplum kuruluşlarından saldırıların durdurularak, sorunların diplomasiyle çözülmesi çağrısı yapıldı.

ABD merkezli Amerikan Suriye Yardımlaşma Koalisyonu, Amerikan-İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), MedGlobal, ABD Müslüman Halkla İlişkiler Konseyi, Suriye Âcil Durum Görev Gücü ve Suriye İnanç Girişimi Konseyi, ABD Kongresinde İdlib’deki gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Rusya ve Esad rejiminin hava saldırıları düzenlediği İdlib’de her gün sivil ölümlerin yaşanmasına ve yaşama şartlarının daha da zorlaşmasına dikkati çeken CAIR başkanı Nihad Awad, “Dünyanın gözü önünde 21. yüzyılın en büyük insanî krizlerinden biri gerçekleşirken medya ve siyasetçiler bunu görmezden gelmeye devam ediyor. Kongre ve Donald Trump yönetimine Suriye’ye öncelik vermeleri ve Suriye’deki insanî krizin sona erdirilmesi noktasında Rusya ile Esad rejimine baskı uygulamaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Çocukların çığlıklarına kulak verin

Suriye’de hizmet veren gönüllü sağlık kuruluşu MedGlobal’in başkanı Zaher Sahloul da alandaki sağlık hizmetlerinin yetersizliğine ve sivillerin sağlık konusunda yaşadığı zorluklara dikkati çekti. Sahloul, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, İdlib’i ziyaret etmesi çağrısında bulunarak “BM Genel Sekreteri Guterres’e sesleniyorum. Pozisyonunuzu kullanarak BM’nin hâlâ etkili olduğunu ve krize yön verebileceğini ispatlayabilirsiniz. Doğal afet sonrası Bahamalar’a gittiğiniz gibi hemen İdlib’e gitmeli ve basın açıklamanızı, üşüyen çocukların yanında yapmalısınız. Evlerinin altında veya soğukta donarak ölen Suriyeli çocukların çığlıklarına kulak verin” diye konuştu. Washington – aa

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Çatışmalar durdurulsun

Avrupa Birliği (AB), Konseyi, Suriye’nin İdlib şehrindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Bütün taraflara silâhlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, “Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib’deki yeni askerî saldırı büyük insanî acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı. Deklarasyonda, bütün tarafların uluslar arası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insanî yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı. AB’nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasî sürece verdiği desteğin yinelendiği deklarasyonda, bütün taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı. Brüksel - aa

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