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İhraç edilmişti, şehit düştü

23 Ekim 2019, Çarşamba 21:57
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK tarafından şehit edilen Burak Zekeriya Altınok’un 2017 yılında, polis iken KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

Şehit Zekeriya Altunok ebedi yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lılar tarafından önceki gün askerî araca roketatar ile düzenlediği saldırıda beş asker yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 32 yaşındaki er Burak Zekeriya Altınok, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Ölümünün ardından ise bir dram ortaya çıktı. Independent turkish’in haberine göre, iki çocuk babası Altınok’un polis olarak görev yaparken polis olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile 2017 yılında mesleğinden ihraç edildiği ve devamında “terör örgütü olmak” suçlamasıyla 16 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı ortaya çıktı. 

16 ay hapis yattı

Kayseri Barosu bağlı olarak çalışan avukatı Ahmet Demirci sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şehitlik ile Altınok’un dünyadaki bütün suçlamalardan beraat etmiş olduğunu iddia etti. Size en mutlu sonu bildiriyorum. Müvekkilim Burak Zekeriya Altunok bu dosyadan sonra vatanî görevi için gittiği Peygamber Ocağında dünyadaki bütün suçlamalardan beraat etmiş ve şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin.

Bu arada, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Burak Zekeriya Altunok’un vefatı üzerine “Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük… Vatan size minnettardır” başlığı ile başsağlığı mesajı yayımladı.

Şehadetinin sayılmaması için dâvâ açacaklar mı?

Altunok’un şehit düşmesinin ardından sosyal medyadan bazı KHK’lılar tepki mesajları paylaştı. 689 sayılı KHK ile TSK’dan ihraç edilen ancak dosyası hakkında takipsizlik kararı verilen Levent Mazılıgüney, “Bu insanlar terörist ise neden askere alınıp, eline silah veriliyor. Ona sağlığında selam vermeyenler şimdi tabutunun arkasında duracak. İşe girdiğimiz zaman işin iptali için dâvâ açanlar bu şehidimizin şehadetinin de sayılmaması için de dâvâ açacaklar mı?” diye sordu.

Etiketler: zekeriya altınok
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