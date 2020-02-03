İİT: Trump'ın sözde barış planını tamamen reddediyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.

İsrail, planı uygulamaya kalkmasın Filistin Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, "İİT, Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti." ifadelerine yer verildi. İİT, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezde, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmıştı. Trump'ın sözde barış planı ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti. AA

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