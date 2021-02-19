İki sağlık çalışanı daha vefat etti

İş yeri hekimi Rıza Uğur Keçecioğlu sağlık çalışanı Güven Eraraslanlar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle vefat etti.

Ankara Tabip Odası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tokat Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli sağlık çalışanı Güven Erarslanlar’ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Antalya’da çalışan İşyeri Hekimi Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu’nu Covid-19 n edeniyle kaybettik. Ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadesi kullanıldı

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