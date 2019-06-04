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4 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

İkilikte birlik

04 Haziran 2019, Salı
Genç Yorum dergisi 178. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “İkilikte birlik: Cinsiyet ve insan” başlıklı Haziran sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Toplumsal cinsiyet tanımı, cinsiyet rolleri, fıtrat tanımı ve cinslerin fıtratı, erkeğin tesettürü, erkek tahakkümü, kültür ve din bağlamında cinsiyet, kadın meselesi-erkek meselesi gibi konuların ele alındığı Haziran sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle: Melike Nursultan Akkaya: “Nedir bu Toplumsal Cinsiyet?” Nuriye Sultan Kostak: “Cinsiyet rolleri ve ilahî-beşerî ayrımı” Bilal Said Parlakoğlu: “Önce erkek!” Büşra Bakırcı: “Cinsiyet rolleri ve ‘kim’lik” Nesibe Ersoylu: “Kadın meselesinin sorunsallığı” Süha Pertev: “Günümüz erkeğinin kimliği” Ayşenur Akay: “İnsan olmak veyahut kadın-erkek”

Son Şahitler serisinde bu ay kim var?

Her ay olduğu gibi Caner Kut Zihnin Çarkları’nda “Tarih”, Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Şema”ve “Zeigarnik Etkisi”, Handenur Yaşar Yeşil Yorum’da “Ne yiyorsan o oluyorsun!”, Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Nevâî’nin nevâsı” ve Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Leyla ve Mecnun” yazılarıyla bu ay da okurlarını bekliyor. Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Daha başka? Son Şahitler serisinde bu ay Nil Kölemen’in çizgileriyle Hafız Ali Ergün’ün hayatı, hikâye sayfasında ise Oğuzhan Usta’nın “Masumiyet şarkıları” adlı hikâyesi yer alıyor.

‘Gen gen olalı böyle insan görmedi!’

Keçeli’de bu ay Özgün içerikleriyle Keçeli’de bu ay; Feyzanur Elif Mutlu Çedile Avrupa’da köşesinde “Bize her yer Paris”, Emine Sultan Çakır Eskimez Yazı’da “Tüm camiler benim”, Şule Konca Öğrenci İşi’nde “Öğrenci İşi’nden yaz tavsiyeleri” ve Şulenur Yaşar Feyâlilaceb’de “Gen gen olalı böyle insan görmedi!” yazılarıyla yer alıyor. Edibenur Üner Her Telden’de “Tematik İstanbul” ve “Çöp” alışverişinde yeni kurallar” haberleri ve Sinematograf ile, Büşra Bakırcı Çay Saati’nde “Neden ilk kez gittiğimiz yerlerde mışıl mışıl uyuyamıyoruz?” araştırmasıyla, Keçeli’nin Kitaplığı’nda Fethiye Akay “Uçan Sınıf” kitabının tanıtımıyla ve Neslinur Zeynep Mutlu Ehl-i Medya’da“Spotify” müzik uygulamasının tanıtımıyla Keçeli okurlarını bekliyor. 

Rümeysa Çamdereli ile özel 

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor. Aktivist Rümeysa Çamdereli ile röportaj Toplumsal Cinsiyet konulu kapak dosyası bağlamında, kadın hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan aktivist Rümeysa Çamdereli ile Şulenur Yıldırım’ın gerçekleştirdiği röportaj Genç Yorum okurlarını bekliyor. 

Kültür Sanat Servisi

Haber Merkezi

Etiketler: Genç Yorum, dergi, insan
Okunma Sayısı: 117
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