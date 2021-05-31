İkizdere’den sonra Güzelpınar

Denizli’nin Güzelpınar Köyü’nde, ‘coğrafi işareti’ olan özel kekik tarlalarına zarar vereceği gerekçesiyle taş ocağı yapılmasına karşı çıkılıyor.

Tek geçim kaynaklarının kekik olduğunu vurgulayan köylü kadınlar, “Bu taş ocağını yapmaları için boynumuzu koparmaları lazım. Ekmek teknesi, ne yapacağız? Yapmasınlar, karşıyız biz” diyor. Güzelpınar Köyü Muhtarı Ergün Gürsoy, taş ocağından çıkan tozların kekiklere zarar verdiğini belirtti. Gürsoy, kekiklerin üstünün tozla kaplandığını ve yağmur yağdığında asidik etki sonucu, ürünün zarar gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu: ““4-5 köy olarak tek gelir kaynağımız kekik. Aşağıdaki köylerde de meyve yetişiyor, yüzde 90’ı Avrupa’ya ihraç oluyor. Ayrıca biz kekiğimizin coğrafi işaret belgesini aldık. Büyüklerimiz ‘buraya kazma kürek vurulmayacak’ diye söz verdiler, ama taş ocağını yine açmaya çalışıyorlar, biri faal de.” Ankara - Anka

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