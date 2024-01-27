Merkez Bankası’nın faizi arttırma kararına tepkiler devam ediyor. Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faiz ile ilgili sözlerini hatırlatarak, “siz ekonomisTsiniz, bu suskunluk niye? ” diye sordu.

Sedat Serdar - İSTANBUL İktidar faize sarıldı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarması tepki çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verdi. Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararına tepki göstererek, faizlerin AK Parti’nin iktidara geldiği günden, daha yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek “Hukukun üstünlüğünü tesis etmeyen, demokrasiyi sağlamayan, kamuda tasarruf yapmayan anlayışın sonu, milleti enflasyon ve faiz yükü altında ezmektir” dedi. Faiz lobisi dışında hiç kimseye yararı yok Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, faizin yüzde 45’e yükseltilmesinin, milletimizin enflasyon ve faiz döngüsünde ezilmeye devam edeceğinin işareti olduğunu belirterek, “Faizin yükseltilmesi, faiz lobisi dışında hiç kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Kanserli bünyeye dönüştürdüğünüz ekonomiyi ağrı kesicilerle düzeltemezsiniz. Başka ülkelerin kapısını aşındırmakla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Amerika’dan başkan, İngiltere’den bakan getirmekle ekonomiyi düzeltemezsiniz. Kem âlât ile kemâlât olmaz” diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı sekiz aydır sessiz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, 8 ayda 8. kez faiz arttığına dikkak çekerek, “Sayın Erdoğan, çıkın açıklayın: Faiz artırımını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Alanınız ekonomi. Bir ekonomiste susmak yakışmıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bu konuda 8 aydır sessiz kalamaz. Ve tutumunu açıklamadığı sürece piyasalarda da güven oluşmaz” ifadelerini kullandı. *** Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda TCMB, politika faizini % 45’e seviyesine yükseltti. Karar metninde faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verilirken, Ekonomist Güldem Atabay, büyümede yavaşlama beklediğini belirterek, işsizlik oranında artış yaşanacağına dikkat çekti. Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise “Sadece faiz oranlarıyla ekonomiler düzelmiyor ama burada hata yapıldığında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Hikayenin geri kalanını birlikte izleyeceğiz. Ama birçoğumuz az çok ne olacağını şimdiden biliyoruz. Özellikle döviz kuru ve faiz oranı arasında sıkışıp ekonomi iyice yavaşlayıp batık kredilerle işsizlik ana gündem olunca; işte o zaman şu andaki ekonomi yönetiminin yetki ve hünerini göreceğiz” görüşünü dile getirdi. BirGün’ün haberine göre Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı ise “Veriler gösteriyor ki, ekonomi beklenenden daha da hızlı durgunluğa girdi. Bu koşullarda daha fazla faiz artışı seçim öncesi imkansız. Benim çekincem Mart’a kadar olan gelişmelerin (seçim ekonomisi) durumu iyice bozması” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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