"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

İktidar faize sarıldı

27 Ocak 2024, Cumartesi 13:19
Merkez Bankası’nın faizi arttırma kararına tepkiler devam ediyor. Muhalefet liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a faiz ile ilgili sözlerini hatırlatarak, “siz ekonomisTsiniz, bu suskunluk niye? ” diye sordu.

Sedat Serdar - İSTANBUL

İktidar faize sarıldı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkarması tepki çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, Merkez Bankası’nın faiz arttırma kararına tepki göstererek, faizlerin AK Parti’nin iktidara geldiği günden, daha yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek “Hukukun üstünlüğünü tesis etmeyen, demokrasiyi sağlamayan, kamuda tasarruf yapmayan anlayışın sonu, milleti enflasyon ve faiz yükü altında ezmektir” dedi.

Faiz lobisi dışında hiç kimseye yararı yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, faizin yüzde 45’e yükseltilmesinin, milletimizin enflasyon ve faiz döngüsünde ezilmeye devam edeceğinin işareti olduğunu belirterek, “Faizin yükseltilmesi, faiz lobisi dışında hiç kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Kanserli bünyeye dönüştürdüğünüz ekonomiyi ağrı kesicilerle düzeltemezsiniz. Başka ülkelerin kapısını aşındırmakla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Amerika’dan başkan, İngiltere’den bakan getirmekle ekonomiyi düzeltemezsiniz. Kem âlât ile kemâlât olmaz” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı sekiz aydır sessiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, 8 ayda 8. kez faiz arttığına dikkak çekerek, “Sayın Erdoğan, çıkın açıklayın: Faiz artırımını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Alanınız ekonomi. Bir ekonomiste susmak yakışmıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bu konuda 8 aydır sessiz kalamaz. Ve tutumunu açıklamadığı sürece piyasalarda da güven oluşmaz” ifadelerini kullandı.

***

Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda

TCMB, politika faizini % 45’e seviyesine yükseltti. Karar metninde faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verilirken, Ekonomist Güldem Atabay, büyümede yavaşlama beklediğini belirterek, işsizlik oranında artış yaşanacağına dikkat çekti.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise “Sadece faiz oranlarıyla ekonomiler düzelmiyor ama burada hata yapıldığında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Hikayenin geri kalanını birlikte izleyeceğiz. Ama birçoğumuz az çok ne olacağını şimdiden biliyoruz. Özellikle döviz kuru ve faiz oranı arasında sıkışıp ekonomi iyice yavaşlayıp batık kredilerle işsizlik ana gündem olunca; işte o zaman şu andaki ekonomi yönetiminin yetki ve hünerini göreceğiz” görüşünü dile getirdi. BirGün’ün haberine göre Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı ise “Veriler gösteriyor ki, ekonomi beklenenden daha da hızlı durgunluğa girdi. Bu koşullarda daha fazla faiz artışı seçim öncesi imkansız. Benim çekincem Mart’a kadar olan gelişmelerin (seçim ekonomisi) durumu iyice bozması” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar faize sarıldı

    Özel okul ücretlerine % 56 zam yapılacak... Ailelerin gelecek yıl da cepleri yanacak!

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'

    Türkiye AİHM’de birinci sırada

    İsveç’e neden yol verildi?

    Gazze’de 1 milyondan fazla kişi evsiz kaldı

    'Gazze'de tıbbi hizmetler tamamen durdurulabilir'

    Özel okul velileri tüketici hakem heyetine gidebilir

    Bayraklı Şehir Hastanesi sorunlar yumağı

    İstanbul’a pazar akşamı için kar yağışı uyarısı

    ‘S-400 yüzyılın en büyük hatasıydı’

    Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda

    Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda

    Çocukların saldırıya uğradığı tek savaş

    Açlık sınırı yeni asgari ücreti ilk ayda geçti

    BM: Yardımların yüzde 25’ini ulaştırabiliyoruz

    İsrail’den eğitime de darbe

    Bitir bu savaşı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyet’in Risale açılımı niye devam etmedi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Uluslararası Adalet Divanının kararı İsrail’in kaçış sürecini sonlandırdı'
    Genel

    'Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer'
    Genel

    İsveç’e neden yol verildi?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuksuzluk listesi
    Ahmet BATTAL

    Demokrasisiz cumhuriyetin kandırılmış kadınları
    Genel

    Türkiye AİHM’de birinci sırada
    Risale-i Nur'dan

    Ayasofya puthane olamaz
    Durmuş Ali İnci

    Dünyamız neden yörüngesinden çıkmıyor? - Sultan-ı Kâinat kimdir? - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.