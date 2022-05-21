İktidar memur gazeteci istiyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Başkanı Can Güleryüzlü, Danıştay’ın Basın Kartı Yönetmeliği’yle ilgili kararına ilişkin “İçerik olarak gazetecileri, basın özgürlüğünü baskılayan bir mevzuat. İktidarın basınla olan ilişkileri 20 yıldır problemli, çünkü toplumsal hayatı özgürlükler ve ifade özgürlüğü temelinde inşa etmektense kendilerinin yön verdikleri bir propaganda aracına dönüştürmek istiyorlar” dedi.

Güleryüzlü, gazetecilik haklarını yok sayıcı kararların alınması durumunda idari dava ve diğer hukuki mecralarda mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Daha da ağırlaştırdılar Güleryüzlü, “Basın Kartları Yönetmeliği davası ilk olarak 2018’de gündeme geldi. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak Danıştay’a taşıdık. Bunun memur gazeteci yaratma yönetmeliği olduğunu, bu yönlü bir mevzuat oluşturulduğunu vurguladık. Süreç, İdari Dava Daireleri kapsamında bizleri haklı gören bir sonuca evrildi; yürütmeyi durdurma kararı verildi. Ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yönetmeliğin sahibi konumundaki kurum Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu maddeleri daha da genişleterek basın özgürlüğü açısından daha da ağırlaştırarak tekrar yürürlüğe koydu, bu da dava konusu oldu” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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