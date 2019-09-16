İktidarı ayakta tutan medya hakimiyeti

ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer Ayata, “iktidarın verdiği imkânlar, MHP ittifakı, oranı düşmüş olsa bile geniş seçmen tabanı, medya hakimiyeti, liderin otoritesi iktidara ayakta durma imkanı veriyor” dedi.

Geçen yasama döneminde parlamentoya ve CHP yönetimine giren, bir dönem Harvard Üniversitesi’nde ders veren ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sencer Ayata, “AKP’nin seçmen tabanındaki en zayıflayan halkaların gençler, muhafazakâr Kürtler, merkez sağ seçmen ve ılımlı muhafazakârlar” olduğunu söyledi. Karar Gazetesi’ne konuşan Ayata, şunları söyledi: “AK Parti üç önemli sorunla karşı karşıya. Birincisi, sürekli gerilim ortaya çıkaran iç ayrışmalar. Bunların sınıfsal boyutuna değindik. İkincisi, siyasi rejimin, yani başkanlık sisteminin kötü gidişle birlikte görünerek meşruiyet kaybına uğraması. Ekonomik kriz ortamında sıkça ortaya çıkan israf ve haksız kazanç görüntüleri adaletsizlik algısını güçlendiriyor Tabii üçüncüsü, Türkiye’nin içeride ve dışarıda giderek ağırlaşan sorunları. Türkiye çok karmaşık bir toplum. AK Parti’nin oyları artıkça, seçmen tabanı çeşitlendi. Kaynakların azalmasıyla, her kesimi memnun etmek, bir arada tutmak zorlaştı. AKP taban sorunu da yaşıyor. En zayıf halkalar gençler, muhafazakar Kürtler, merkez sağ seçmenler, ılımlı muhafazakarlar olarak görünüyor.

Bu yapı devletin kaynaklarını dağıtıyor

AKP içerisindeki vekillerin dışlanmış hissettiklerini ifade eden Ayata, “Partide ortaya çıkan daha doğrusu belirginleşen bir durum var. Başkanlık makamında danışmanları, kurulları, bürokrasisi ve teknokrat bakanlarıyla tüm gücü elinde tutan bir siyasi-bürokratik yapı oluştu. Bu yapı devletin kaynaklarını dağıtıyor. Hatta kontrolündeki bürokrasi vasıtasıyla bazı siyasi faaliyetleri de yürütüyor. Devletteki parti, parti örgütünün önüne geçmiş durumda. Örgüt hatta vekiller dışlandıklarını hissediyorlar Farklı çözüm arayışları görüyoruz. En çok konuşulan aday seçimi, propaganda, taktik gibi alanlarda düşünülen değişimler. Aslında bunlar sürekli denendi. İkincisi, daha dindar ya da İslamcı kesimlerin eleştirileri ve çözüm önerileri. Ama AK Partinin İslamcı hareketin başlangıcında olduğu gibi dayanışmacı, eşitlikçi, maneviyatçı bir ahlaki topluluğa dönüşmesi hiç de mümkün görünmüyor. Üçüncüsü, otoriterleşmeyi ve kötü yönetimi eleştirenlerin yeni parti arayışları. Diğer taraftan, iktidarın verdiği imkânlar, MHP ittifakı, oranı düşmüş olsa bile geniş seçmen tabanı, medya hakimiyeti, liderin otoritesi iktidara ayakta durma imkanı veriyor” dedi.