İktidarın oyları eriyor

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur, gündemin nabzını Bi’Karar Ver’de tutuyor.

Haftanın ilk programına Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Osman Sert, konuk oldu. İktidarın oylarında ciddi bir erime olduğunu söyleyen Osman Sert’in açıklamaları şöyle: “Bugün de ciddî bir erime trendi var iktidarda. Her ay yüzde 1, yüzde 0,5 oranlarında hemen hemen bütün araştırma şirketlerinde görülüyor bu. Biz de bunu çok istikrarlı bir şekilde görüyoruz. İktidarın bir oy kaybetme trendi var. Ekonomik koşullar değişmediği sürece, siyasî koşullar değişmediği sürece, Türkiye’de insanların hayatta ilgili beklentileri değişmediği sürece, bu trendin geri döneceğini düşünmüyorum. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turda sonuçlanacağı imkânsız gibi. Cumhur İttifakı’nın oylarının yüzde 50’yi geçemediğini ifade eden Sert, “Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turda biteceği kanaatinde değilim. Bizim yaptığımız araştırmalarda da diğer araştırmalarda da kararsızlar dağıtılsa bile iktidar, maksimum yüzde 46’ya ulaşabiliyor” diye konuştu.