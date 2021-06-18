İletişim Başkanlığı’nın ticari sır ile ne işi var?

Karar yazarı Taha Akyol’dan İletişim Başkanlığı’nın “bilgi toplama” yetkisine tepki gösterdi. Akyol, “İktidar partisinin propaganda cihazı gibi çalışan bu birim, neden buna ihtiyaç duymakta?” diye sordu.

Karardaki “ticari sır” maddesine dikkat çeken Akyol, “CB İletişim Başkanlığı’nın ‘ticarî sır’larla ne ilişkisi olabilir? Yolsuzluk, kara para falan gibi şüpheler oluştuysa, bu konuda MASAK (Malî Suçları Araştırma Kurulu) yetkilidir, ilgilidir ve uzmanlığa sahiptir. Üstelik CB sisteminde Cumhurbaşkanı partilerüstü değildir. ‘Partili’ olmaktan da öteye, partisinin genel başkanıdır. Öbür partilere karşı siyasî mücadele halindedir… AK Partililer, kendi kişisel verilerini muhalefetin ele geçirmesini isterler mi?! Kararname ‘fişleme’ kaygılarına yol açmaktadır” düşüncesini dile getirdi.

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