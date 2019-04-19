İmamoğlu, 31 Mart 18 Nisan arasındaki hareketlilikleri denetletiyor

İmamoğlu, seçildiği gün ile göreve geldiği gün arasındaki 17 güne ilişkin banka ve tapu kayıtlarını, araç listelerini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra mesaisine başladı.

İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nda çalışan iki müfettiş görevlendirerek, bu müfettişlere, belediye çalışanı veya dışarıdan görevlendirilecek üç uzmanla birlikte belediyenin elektronik veritabanında inceleme yapma ve veri tabanını kopyalama yetkisi verdi.

Independent Türkçe'nin ulaştığı belgelere göre İmamoğlu’nun başlattığı inceleme sadece veri tabanlarıyla sınırlı değil. İmamoğlu, 18 Nisan’da belediye şirketlerine bir yazı göndererek birçok bilgi ve belge istedi.

31 Mart-18 Nisan arasındaki banka kayıtlarını da istedi

Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi.

Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı:

Mali tablolar

Bütçe uygulama sonuçları tabloları

Kasa sayım tutanakları

Alınan çekler

Menkul kıymet ve varlıklar

Tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar

İmamoğlu, bu listelerin 31 Aralık 2018, seçim günü olan 31 Mart 2019 ve göreve fiilen başladığı 18 Nisan 2019 tarihleri itibariyle hazırlanmasını istedi.