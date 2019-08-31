İmamoğlu, görevden alınan belediye başkanlarıyla görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen Diyarbakır ziyaretini gerçekleştirdi. Ahmet Türk ve Selçuk Mızraklı ile bir araya gelen İmamoğlu, "Birbirimize iyi gözle ve evrensel değerlerle bakıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı (İBB) Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'a ulaşmasının ardından partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçerek görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" diyen İmamoğlu kayyım atamalarına tepki göstererek, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

"Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir" diyen İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım Diyarbakır'dayız ve gerçekten Diyarbakır'ın sıcak karşılaması bize bütün sıcaklığını havaalanında hissettirdi. Çok mutlu oldum, beni karşıladılar. Seçim öncesi bir gencimiz sosyal medyadan gelip kampanyanda çalışacağım, düğünümü erteliyorum demişti. Düğünümü seçimden sonra sizinle beraber yapmak istiyorum demişti. Bu sosyal medyada da baya gündem olmuştu. Mutlaka düğününe katılacağım demiştim. Böyle bir seyahat planlanmıştı. Diyarbakır üzerinden de geçerek selamlamayı arzu etmiştik. Tabii bu seyahat bir düğüne gidişin yanı sıra farklı anlamlar da kazandırdı. Elbette Diyarbakır'a gelip bu kadim kenti hissetmek çok değerli. Ben iki yıl önce ilk kez geldiğimde çok etkilenmiştim. Böyle güzel ve kadim bir kentin birçok medeniyeti içerisinde barındırmış, farklı etnik grupları içerisinde barındırmış şehrimizi elbette gönül farklı bir noktada görmek ister. Gerçekten ilgi duyulan, gelinip gezilen bir kent olmasını arzu ederim. Ancak bugün yüklenen anlam gereği benim sizlere elbette birkaç şey söylemem lazım.

'MİLLİ İRADE KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTMAK DEVLETİMİZE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLERDEN BİRİDİR'

Öncelikle bir şey söyleyeyim. Çok değerli bir seçim süreci yaşadık. Demokrasi adına çok önemli bir seçim yaşadık İstanbul'da. Özellikle iki turlu olması çok daha farklı anlamlar yüklemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran süreci vatandaşımızın tamamının demokrasiye sahip çıkma duygusu ispat olunmuştur. Yani oy versin vermesin herkes demokrasi için mücadele etmiştir bence. Günün sonunda Türkiye'de demokrasi kazanmıştır. Onun için devletimizi, milli birliğimizi, siyasal sistemimizi, üzerine inşa ettiğimiz çok değerli kavramlar var, ve bunları hiçbir zaman unutmamalıyız. Cumhuriyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve milli irade. Bu kavramların içini boşaltmak, değersiz kılmak, geçersiz hale getirmek devletimize yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Bu kavramların ardında çok köklü bir tarih yatıyor.