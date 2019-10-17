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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

17 Ekim 2019, Perşembe 19:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini oy birliğiyle karara bağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü aracılığıyla meclisten borçlanma yetkisi verme talebinde bulundu. 

Müdürlük borçlanma teklifinde, 2019 yılı bütçe gider kalemlerinde önemli tasarruflar sağlanması ve bazı harcamaların ötelenmesine rağmen toplam yıllık giderlerin 22 milyar TL seviyesinde kalacağını, bütçelenen toplam gelirlerin ise 17 milyar seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüldüğünü belirtti.

Maaş, iç-dış borç, vergi, kamulaştırma gibi masraflardan oluşan 850 milyon TL'yi aşan sabit zaruri giderler borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanan talepte, "Seçim öncesinden kalan vadesi geçmiş borçların oluşturduğu 4 milyar TL'yi aşan tutarın kısmen de olsa ödenebilmesi amacıyla yurt içi bankalardan kaynak teminine ihtiyaç duyulmaktadır. Önemli oranda borç yükü ile karşı karşıya olan belediyemiz gerekli ödemeleri yapabilmek için yurt için bankalardan kaynak teminine gidilmesi düşünülmektedir" denilerek yurt içi bankalardan toplam 700 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini istedi.

Belediyenin talebine ilişkin teklif, Plan Bütçe Komisyonunda görüşülerek olumlu bulunarak rapor haline getirilerek Meclis'e havale edildi. Saraçhane'deki binada gerçekleşen toplantıda borçlanma yetkisine ilişkin rapor görüşüldü.

Meclis Birinci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yönettiği toplantıda yapılan oylamada, meclis üyelerinin oy birliğiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na borçlanma yetkisi verilmesini kararlaştırdı.

İmamoğlu, aldığı bu yetki ile yurt içi bankalardan 700 milyon lira borçlanma yapabilecek. Bununla birlikte İmamoğlu'na İBB Meclisi ikinci borçlanma yetkisi vermiş oldu.

Meclis, 11 Temmuz'daki toplantısında, nakit ihtiyacının karşılanması ve projelerin finansmanında kullanılmak için yurt içi bankalardan 1 milyar 525 milyon lira borç alma yetkisi vermişti.

Etiketler: İmamoğlu, borçlanma yetkisi
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